Укрзализныця восстанавливает курсирования более 30 поездов

В поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров.

Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирования 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 – по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 – Приднепровской.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров – в пределах количества мест для сидения.

"Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", – сообщает Укрзализныця.

В конце июня Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение со Львовом.

Отметим, что Укрзализныця установит на Центральном и на Южном вокзалах в Киеве инфракрасные системы скрининга температуры лица.