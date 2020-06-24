"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом

УЗ назначила на 26 июня первые после карантина поезда во Львов: из Киева и Одессы.

Как сообщил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик, также с 26 июня поезда, которые ранее проходили через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, ее восстановят. "Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажа билетов", – сказал он.

Поезд №743/744 Дарница (Киев) – Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский - в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратное отправление из Львова – в 6:02, прибытие на станцию Киев-Пассажирский - в 11:17, на станцию Дарница - в 11:43. Предусмотрены остановки на станциях Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче.

Поезд №715/716 Киев – Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратное отправление – в 16:12, прибытие в Киев – в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд №91/92 Киев – Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 6:26. Обратное отправление – в 23:19, прибытие в Киев – в 6:49. Поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Пидзамче.

Поезд №12/11 Львов – Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 8:43. Обратное отправление – в 21:59, прибытие во Львов – в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.

Всего УЗ после карантина возобновила 44 поезда.

Напомним, что Львов сейчас – один из основных очагов эпидемии COVID-19 в стране. По состоянию на 24 июня во Львовской области зафиксировали 4423 случая коронавирусной болезни, а суточные приросты там – самые высокие. Правда, главный санитарный врач Виктор Ляшко 22 июня объяснил, что существенное увеличение количества заражений COVID-19 во Львовской области вызвано устранением очереди, образовавшейся из ранее взятых образцов для тестирования.

Как ранее сообщал Фокус: