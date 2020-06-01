Поезд прошел четыре страны и преодолел 9 тыс. км. На это ему потребовалось 15 суток

Укрзализныця на станции Киев – Лески приняла первый контейнерный поезд из Китая, конечным пунктом назначения которого была именно Украина. Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик, которого цитирует пресс-служба компании.

"Сегодня исторический момент – принят первый контейнерный поезд из Китая... Желознодорожные контейнерные перевозки – это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сообщении Китай – Украина", – говорит Юрик.

Поезд прошел четыре страны и преодолел 9 тыс. км. На это ему потребовалось 15 суток. В составе поезда – 31 фитинговая платформа, нагруженная 41-м 40-футовым контейнером.

Этим поездом в Украину доставили бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые тримеры и товары народного потребления.

Напомним, всего через территорию Украины из Китая в страны ЕС проследовало 10 контейнерных поездов.

Как ранее сообщал Фокус:

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.

Также стало известно, что партнерство УЗ и Deutsche Bahn может включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление Укрзализныцей со стороны немецкой компании.