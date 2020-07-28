Зеленский временно отменил визы для туристов из Китая

Президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину в качестве туристов.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Такое решение принято для более дружеских отношений между странами, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

"Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", – говорится в сообщении.

Кабинет министров должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования – 28 июля.

Ранее Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Недавно по требованию властей КНР в городе Чэнду официально закрылось генеральное консульство США.