Зеленский временно отменил визы для туристов из Китая
Президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину в качестве туристов.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Такое решение принято для более дружеских отношений между странами, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
"Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", – говорится в сообщении.
Кабинет министров должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.
Указ вступает в силу со дня его опубликования – 28 июля.
Ранее Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.
Недавно по требованию властей КНР в городе Чэнду официально закрылось генеральное консульство США.