Уже с 1 августа. Украина вводит безвиз еще с 6 странами

Термин пребывания граждан этих стран на территории Украины не должен превышать 90 дней на протяжении последних 6 месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

В частности, кроме граждан Австралии и Новой Зеландии речь идет о "гражданах Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней".

Указ вступает в силу в день своего опубликования. Безвизовый режим начнется с 1 августа.

Напомним, для граждан Украины вдвое увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.

А с 14 апреля Таиланд отменил визы для украинцев.