Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях: сказалась старая травма

Виталий Кличко 28 июля пришел на заседание Киевсовета на костылях. По его словам, накануне он "гонял вандалов" и дала о себе знать старая спортивная травма – надорвал ахиллово сухожилие.

"Может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать до них? То теперь появилась новая опция для нестарательных – "накостылять!" – приводит слова городского головы пресс-служба КГГА.

Напомним, Кличко у себя в Facebook сообщал, что поздно вечером в субботу, 25 июля, на улице Стрелецкой он наткнулся на двух парней, которые рисовали граффити на стене одного из домов.

"Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из" художников" сдали нервы, и он убежал. Второго передал полиции", – написал тогда Кличко и опубликовал соответствующее видео.

О полученной травме он ранее не сообщал.

Напомним, в столице 800 км коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями. "Поэтому, там, где делают сегодня реконструкцию и капитальный ремонт дорог, обязательно меняют или прокладывают новую ливневую канализацию", – сообщил Кличко.

В нескольких районах Киева вечером 27 июля исчезло электроснабжение из-за повреждения оборудования на электростанции. Свет пропал в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах.