Киевсовет предоставил Протасовому Яру статус зеленой зоны

Киевский городской совет предоставил Протасовому Яру в Соломенском районе столицы статус зеленой зоны. Об этом говорится на сайте КГГА.

Отмечается, что такое решение поддержали 74 депутата Киевсовета.

Речь идет о земельном участке площадью 3,15 га по улице Николая Амосова, который находится в парке отдыха Протасов Яр. Зеленая зона с 1966 года является парком. Однако, несмотря на этот статус, около 30 гектаров леса много лет назад были розданы частным фирмам для застройки.

В частности, в 2002 году участок на Николая Амосова был переведен с территории зеленых насаждений общего пользования в территории жилой и общественной застройки. Таким образом земельный участок площадью 3,15 га в парке отдыха Протасов Яр был исключен из перечня зеленых территорий общего пользования города Киева. И там планировалась застройка.

На следующем заседании Киевсовет планирует отказать в возобновлении договора аренды с ООО "Интерстрой Компани", которое арендует другой земельный участок в Протасовом Яру площадью 0,7 га, уточняет портал Киева.

Отметим, в прошлом году в Протасовом Яру продолжалось строительство жилого комплекса. Люди требовали, чтобы застройщик прекратил работы, но тот заверил, что на их проведение есть все необходимые документы.