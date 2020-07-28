Перемирие на Донбассе: без обстрела не обошлось

Во второй день режима тишины на Донбассе зафиксирован один обстрел. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что ситуация в зоне ООС остается полностью под контролем. Сегодня, 28 июля, был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны боевиков в районе населенного пункта Шумы.

"Потерь вследствие вражеского выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки подразделения ГСЧС разминировали территорию на более 6 гектаров, а также отремонтировали 5 жилых домов и другие объекты инфраструктуры.

Тем временем, как сообщил в Facebook директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий, в первый день перемирия, то есть 27 июля, из-за обстрела оккупантов получил ранение житель Марьинки по имени Виталий.

Фото: facebook.com/reutski

Мужчина получил ранения в понедельник, 27 июля, около 11:30 во дворе дома своей матери, с которой он работал на огороде.

По предварительным данным, это был обломок подствольной гранаты. Обстрел произошел со стороны позиций боевиков в оккупированных Трудовских.

"Восток-SOS" в рамках международной мониторинговой миссии вместе с европейскими исследователями фиксирует нарушения режима прекращения огня.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. В районе проведения ООС в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. После начала перемирия на Донбассе боевики совершили два обстрела украинских позиций.