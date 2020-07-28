Вакцина, которую получит Украина весной, достанется только 20% населения, – Ляшко

По договоренностям в рамках инициативы COVAX Украина получит вакцину от COVID-19 в количестве, которого хватит на иммунизацию 20% населения.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на встрече с Европейской бизнес ассоциацией, которая транслировалась на платформе ZOOM, передает Укринформ.

"Сегодня, насколько мне известно, 7 производителей вакцины начали третью стадию клинических исследований, и в ближайшее время, до конца этого года, будут результаты этих исследований, на весну получим средства для иммунопрофилактики. Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, было поручение президента, он взял под контроль обеспеченность Украины в первую очередь вакцинами против COVID-19. Мы активно над этим работаем, есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках концерна COVAX", – сообщил Ляшко.

Читайте также: Нобелевские лауреаты призвали добровольцев заразиться коронавирусом

Кроме того, по его словам, Украина ведет переговоры с производителями напрямую с тем, чтобы обеспечить поставки вакцины как в рамках госзакупок, так и для того, чтобы предоставить возможность населению покупать эту вакцину самостоятельно.