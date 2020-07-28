Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Минздрав Украины обновил перечень стран, которые входят в так называемую "красную зону".

В списке присутствуют 62 страны, в том числе Россия, Беларусь, Молдова, Болгария, Румыния и Казахстан.

В "красную зону" попадают страны, где показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 случаев на 100 тысяч населения.

При въезде из стран "красной" зоны необходимо проходить 14-дневную самоизоляцию, либо предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. При въезде из стран "зеленой" зоны ограничений нет.

Напомним, в мире по состоянию на утро 28 июля зафиксировано 16 644 069 случаев инфицирования коронавирусом при 656 550 летальных исходах и 10 232 051 случае выздоровления.

За минувшие сутки 27 июля в Украине зафиксировано 919 заболевших коронавирусной болезнью. Умерли 13 человек (сутками ранее было 11 человек), выздоровели 622.