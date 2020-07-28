Экспертизу крови погибшего волонтера Кучапина не делали, – адвокат

Экспертизу крови волонтера Алексея Кучапина, умершего при неустановленных обстоятельствах, не делали потому, что в крови якобы начался процесс гниения.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта органы и ткани тела подверглись гниению и практически разрушены и экспертизе не подлежат, сообщил журналистке "Громадского" адвокат Александр Панчоха.

"Эксперта будут допрашивать, почему он не взял кровь на экспертизу", – отметил правозащитник.

Сообщается также, что признаков насильственной смерти Кучапина полиция не обнаружила. Выводы предварительной экспертизы – 90%, что смерть естественная.

"Жена не согласна с версией самоубийства и также с версией убийства. Следствие продолжается", – добавил Панчоха.

Напомним, в пятницу, 24 июля, заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что при осмотре места гибели Алексея Кучапина "фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было".

Напомним, 39-летний руководитель общественной организации "Дом милосердия" волонтер Алексей Кучапин пропал 16 июля при загадочных обстоятельствах. 22 июля, полицейские обнаружили его тело в квартире в Днепровском районе Киева, арендованной Кучапиным для бездомных. Знакомые погибшего выразили сомнения в его естественной смерти, сообщив об угрозах, которые поступали в адрес Кучапина.