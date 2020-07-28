На стороне боевиков воюют киргизы и боснийцы, – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора открыл дела против 15 иностранцев за участие в конфликте на Донбассе на стороне боевиков.

"Прокуроры установили, что начиная с 2014 года по настоящее время, по меньшей мере трое граждан Кыргызской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Бразилии участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении.

Установлено, что они служили в частности, в так называемых 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", частной военной компании "Вагнер".

В соответствии со ст. 47 дополнительного протокола І 1977 года к Женевским конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.