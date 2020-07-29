СБУ задержала организаторов взрывов в Киеве

Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в закладке взрывных устройств в Киеве, сообщает пресс-служба СБУ. Следствие полагает, что именно эти люди заложили взрывчатку у входа на станцию ​​метро "Шулявская", а также в жилом доме на Подоле.

Правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще одну закладку обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ сообщения с требованием денег. Злоумышленники требовали перечислить им на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов.

Все это время к правоохранителям поступали сообщения об обнаружении опасных предметов, похожих на самодельные взрывные устройства.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили мобильный телефон, на котором есть QR-коды, аналогичные оставленным на местах совершения взрывов. Также изъяли другой мобильный, с которого звонили в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства.

У одного из задержанных нашли устройства, которые использовались для производства взрывчатки.