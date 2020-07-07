Задержанный руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была совершать теракты и диверсии в Украине.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданина Украины, который был куратором боевиков "ДНР". Об этом сообщает украинская спецслужба.

"Гражданин К. в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из кураторов руководителей так называемой "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ РФ). В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ он принимал активное участие в создании так называемого "разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что задержанному инкриминируется ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему намерены объявить подозрение.

"В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающие детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР". Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других. Также важная часть обнародованных записей – разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной Хмурый) и Леонидом Харченко (позывной Крот), объявленных в международный розыск по делу о рейсе MH17, сбитом в июле 2014 года", – рассказали в СБУ.

В Офисе генерального прокурора отметили, что гражданин, по данным следствия, "в частности, руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории".

"Установлено, что руководители и представители так называемого "разведывательного управления ДНР" имеют непосредственное отношение к крушению пассажирского самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек", – объяснили в прокурорском ведомстве.

Ранее контрразведка СБУ задержала в Мариуполе боевика из группы Игоря "Беса" Безлера, принимавшего участие в пытках украинских военных и мирного населения на оккупированной территории.