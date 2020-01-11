Боевик, участвовавший в боях под Дебальцево, получил к 8 лет тюрьмы

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины

Боевик "ЛНР" приговорен к восьми годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что решение принято Сватовским районным судом Луганской области.

Установлено, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино (бывший Краснодон, – ред) вместе с другими пророссийскими оккупантами противостояли силам АТО на Донбассе. В частности, он принимал активное участие в кровопролитных боях под Дебальцево.

Вскоре боевик продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

В сентябре 2019 года в результате спецоперации СБУ вывела террориста на подконтрольную Украине территорию и задержала.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно сотрудники СБУ в рамках спецоперации вывезли из "ДНР" на подконтрольную украинской власти территорию бывшего террориста.

В Донецкой области задержан боевик, который, вероятно, охранял место катастрофы и обломки сбитого в 2014 году самолета рейса MH17. Задержанный – гражданин Украины 1994 года рождения. Его задержали 9 января.

Ранее был задержан 39-летний уроженец Авдеевки, который в оккупированном Донецке нес службу у боевиков "ДНР". Летом 2014 года он под влиянием российской пропаганды, переехал жить в оккупированный Донецк и вступил в бандформирование "Оплот".

В 2019 году сотрудники контрразведки СБУ задержали в Луганской области боевика одного их подразделений "ЛНР". Летом 2015 года житель Луганска присоединился к боевикам из корыстних целей, после чего принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии.