Боевик, участвовавший в боях под Дебальцево, получил к 8 лет тюрьмы

2020-01-11 15:56:54

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Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины

Боевик "ЛНР" приговорен к восьми годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что решение принято Сватовским районным судом Луганской области.

Установлено, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино (бывший Краснодон, – ред) вместе с другими пророссийскими оккупантами противостояли силам АТО на Донбассе. В частности, он принимал активное участие в кровопролитных боях под Дебальцево.

Вскоре боевик продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

В сентябре 2019 года в результате спецоперации СБУ вывела террориста на подконтрольную Украине территорию и задержала.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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