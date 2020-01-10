Преступную деятельность мужчины подтвердили фото с его страницы в соцсети

В Донецкой области задержан боевик, который, вероятно, охранял место катастрофы и обломки сбитого в 2014 году самолета рейса MH17.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Задержанный – гражданин Украины 1994 года рождения. Его задержали 9 января.

Во время допроса выяснилось, что в разгар боевых действий на Донбассе в 2014 году он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области.

Как говорится в сообщении, начиная с конца августа 2014 года задержанный охранял место авиакатастрофы.

"Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями боевиков", – сообщает штаб ООС.

Преступную деятельность мужчины подтвердили фото с его страницы в соцсети, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанного передали полиции. По факту внесены сведения в ЕРДР о выявлении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинские спецслужбы в рамках спецоперации на территории "ДНР" задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе.

7 сентября 2019 года его передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.