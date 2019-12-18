Боевик Цемах подал в ЕСПЧ жалобу на Нидерланды и Украину, – росСМИ

Жалоба касается действий силовиков двух стран

Донецкий боевик и один из фигурантов дела о сбитии самолета рейса MH17 Владимир Цемах подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу против Нидерландов и Украины.

Об этом пишет российское агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката Цемаха Анатолия Кучерену.

По словам защитника, жалоба касается действий силовиков Украины и Нидерландов.

"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", – сказал Кучерена.

По его словам, в жалобе террорист указывает на "обстоятельства его похищения" и содержания в киевском СИЗО, а также якобы применения к нему в камере психотропных препаратов.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", – сказал Кучерена.

Как ранее сообщал Фокус:

7 сентября Цемаха передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.

В начале ноября адвокат Цемаха заявил, что его подзащитный все же готов дать показания следователям из Нидерландов.