СБУ вывезла из "ДНР" свидетеля вооруженной агрессии России

Решением суда он был освобожден от уголовной ответственности

Сотрудники СБУ в рамках спецоперации вывезли из "ДНР" на подконтрольную украинской власти территорию бывшего террориста. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в 2015 году житель Ясиноватского района Донецкой области из-за проблем с деньгами вступил в батальон так называемой "100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР". Там он получал 15 тысяч рублей (около 6 500 гривен). За эти деньги он охранял одну из бывших воинских частей ВСУ в Донецке.

Со временем, увидев преступления пророссийских боевиков, в том числе против мирных граждан, мужчина захотел покинуть оккупированную территорию.

"Он дал украинским правоохранителям свидетельские показания о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники", – сообщили в СБУ.

Спецслужбы провели проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

В итоге, решением суда он был освобожден от уголовной ответственности.

Как ранее сообщал Фокус:

В Донецкой области задержан боевик, который, вероятно, охранял место катастрофы и обломки сбитого в 2014 году самолета рейса MH17. Задержанный – гражданин Украины 1994 года рождения. Его задержали 9 января.

Ранее был задержан 39-летний уроженец Авдеевки, который в оккупированном Донецке нес службу у боевиков "ДНР". Летом 2014 года он под влиянием российской пропаганды, переехал жить в оккупированный Донецк и вступил в бандформирование "Оплот".