70% боевиков сейчас бы не ввязались в боевые действия, – освобожденный из плена боец

Богдан Пантюшенко считает, что после объявления амнистии многие из боевиков решили бы сдаться

Освобожденный из плена боевиков танкист Богдан Пантюшенко считает, что в случае объявления амнистии многие из боевиков сложили бы оружие. Об этом он рассказал Фокусу.

Боец отмечает, 70% боевиков, которых ему довелось встретить, сегодня бы не ввязались в боевые действия.

"Если бы кто-то ее (амнистию, - ред.) гарантировал, оружие бросили бы, стали бы выходить, сдаваться. Но пока это сложно представить. Украина могла бы посадить четыре сотни людей, а остальных амнистировать", – отметил он.

Пантюшенко уверен: сначала надо вернуть территории, а потом уже разбираться.

"Хотеть победить и говорить, что не дадим амнистии, неправильно. Крыса, загнанная в угол, сдаваться не будет. Их надо деморализовать. Там есть любители "русского мира". Их называют "упоротыми". Но таких мало. Им хоть с голода подыхай – хотят быть с Россией. Большинство себя не нашли – топили за какую-то идею, но пришла реальность, которую никто не ждал, разочаровались. В Донецке практически все, кого довелось встретить, хотят мирной жизни, чтобы все было, как до 2014 года", – считают боец.

В свежем номере журнал Фокус рассказывает истории украинцев, вернувшихся домой из подвалов ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.