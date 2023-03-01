Конец налоговой амнистии: сколько доходов задекларировали украинцы

За время действия налоговой амнистии стоимость амнистированных активов составила 8,8 млрд грн, а сумма сбора в бюджет – 547,5 млн грн.

Related video

В Украине в среду, 1 марта 2023 официально завершилась кампания налоговой амнистии, в рамках которой гражданам разрешалось добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не платились налоги. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Отмечается, что налоговая амнистия стартовала 1 сентября 2021 года, и за это время стоимость амнистированных активов составила 8,8 млрд грн, а сумма сбора в бюджет – 547,5 млн грн.

В то же время глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев добавил, что всего граждане подали 845 деклараций.

"За последние две недели задекларировано 2,6 млрд грн. Почти 30%. При этом многие не успели воспользоваться уникальной возможностью", – отметил нардеп.

При этом в июне 2021 года Даниил Гетманцев прогнозировал, что благодаря налоговой амнистии из тени будут выведены активы на сумму около 20 млрд долларов.

Что грозит гражданам, которые не подали декларацию

Тогда Налоговая служба вправе решить, что у такого гражданина Украины есть следующее имущество и средства:

400 тысяч гривен;

квартиры общей площадью до 120 кв. м, или дома – до 240 кв. м;

земельный участок в пределах безвозмездной приватизации;

один автомобиль.

Но поскольку налоговая амнистия — добровольная, украинцы не обязаны декларировать свое имущество и сбережения. Поэтому никакого наказания не предусмотрено.

Напомним, согласно условиям налоговой амнистии, украинцы могли задекларировать недвижимость, валюту, авто и другие ценные вещи. В результате поданной декларации физлицу придется заплатить разовый налог в размере от 2,5% до 9%.

Ранее Фокус также писал, что украинские преподаватели, которые занимаются репетиторством, но не зарегистрированы как ФОП, должны задекларировать свои доходы и уплатить налог.