Кінець податкової амністії: скільки доходів задекларували українці

За час дії податкової амністії вартість амністованих активів склала 8,8 млрд. грн., а сума збору до бюджету – 547,5 млн. грн.

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В Україні в середу, 1 березня 2023 року, офіційно завершилася кампанія податкової амністії, в межах якої громадянам дозволялося добровільно задекларувати майно, гроші та активи, за які не сплачувались податки. Про це повідомила Державна податкова служба.

Зазначається, що податкова амністія стартувала 1 вересня 2021 року, і за цей час вартість амністованих активів склала 8,8 млрд. грн, а сума збору до бюджету – 547,5 млн. грн.

Водночас голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев додав, що всього громадяни подали 845 декларацій.

"За останні два тижні задекларовано 2,6 млрд грн. Майже 30%. При цьому багато хто не встиг скористатися унікальною можливістю", — зазначив нардеп.

При цьому в червні 2021 року Данило Гетьманцев прогнозував, що завдяки податковій амністії з тіні буде виведено активи на суму близько 20 млрд доларів.

Що загрожує громадянам, які не подали декларацію

Тоді Податкова служба має право вирішити, що такий громадянин України має таке майно та кошти:

400 тисяч гривень;

квартири загальною площею до 120 кв. м, або будинки – до 240 кв. м;

земельну ділянку в межах безоплатної приватизації;

один автомобіль.

Але оскільки податкова амністія є добровільною, українці не зобов'язані декларувати своє майно та заощадження. Тому жодного покарання не передбачено.

Нагадаємо, згідно з умовами податкової амністії, українці могли задекларувати нерухомість, валюту, авто та інші цінні речі. В результаті поданої декларації фізособі доведеться сплатити разовий податок у розмірі від 2,5 до 9%.

Раніше Фокус також писав, що українські викладачі, які займаються репетиторством, але не зареєстровані як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок.