В Киеве неизвестный заминировал два киоска возле метро "Минская"

В Киеве у станции метро "Минская" неизвестный заминировал два автокиоска.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", – пишет Кличко.

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.

Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

Взрывчатку нашли и обезвредили.

17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо человек.