В Украине построят мультибольницы, в которых "будет все" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в регионах Украины планируется строительство мультибольниц в рамках программы "Большое строительство".

Об этом Зеленский сообщил на открытии нового корпуса Охматдета в Киеве.

"Важная часть этой программы ("Большое строительство". – Ред.) – это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", – пообещал президент.

По его словам, такая инициатива будет воплощена в жизнь, и добавил, что "самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, – от врача до медсестры".

Напоним, совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов. Средства будут напрвлены на модернизацию украинских больниц и реформирование системы здравоохранения.