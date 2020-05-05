По делу о хищениях при строительстве в "Охматдете" сообщили три подозрения

В 2013 году подозреваемые в сговоре фактически сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет"

НАБУ и САП объявили подозрения в нанесении 30 млн убытков государству троим лицам. Эти средства должны были использоваться для строительства нового корпуса "Охматдета".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о бывшем директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд", руководителе частного предприятия-генподрядчика, а также главы предприятия-хранителя оборудования, которое должно было использоваться для обустройства больницы.

Следствие установило, что в 2013 году подозреваемые в сговоре фактически сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет".

На самом деле, никакой поставки не произошло и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно на бумаге оборудование предприятие-генподрядчик получило. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которой превышает 30 млн грн.

Действия бывшего главы "Укрмедпроектбуда" квалифицируют по ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Руководителям частных компаний инкриминируют преступления по ч. 5 ст 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

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