Всемирный банк выделит $135 млн на модернизацию украинских больниц

Деньги направят на обновление около 40 отделений экстренной медпомощи и инсультных отделений

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка.

Отмечается, что средства будут напрвлены на модернизацию украинских больниц и реформирование системы здравоохранения.

Деньги выделены по программе "Улучшение здравоохранения на службе у людей", на которую уже выделялось 215 млн долларов на улучшение первичного и вторичного уровней, раннюю диагностику, лечение сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

"Дополнительные средства в размере 135 млн долл. помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение для тысяч украинских врачей по предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказана поддержка для общего фонда государственного бюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах", – говорится в сообщении.

В частности, 35 млн долларов направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии Covid-19. Эти деньги потратят на закупку материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом, обучение медперсонала и предоставление украинцам важной публичной информации.

Как сообщают в Министерстве финансов Украины, дополнительные финансы помогут обновить около 40 отделений экстренной медпомощи и инсультных отделений, что обеспечит возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения.

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