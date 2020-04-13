ЕС выделит 4 млн евро украинским волонтерам для борьбы с коронавирусом
2020-04-13 12:22:01
В целом Евросоюз выделит Украине 190 млн евро помощи
Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 млн евро на поддержку общественных инициатив, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Мы поддерживаем волонтеров. Для победы над COVID-19 необходимы усилия каждого. Тысячи волонтеров помогают уязвимым группам населения Украины. Они доставляют пищу пожилым людям, поддерживают учителей в онлайн-преподавании и борются с дезинформацией. ЕС предоставляет 4 миллиона евро в поддержку этих общественных инициатив", – заявил он.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса Евросоюз выделяет 962 млн евро на помощь странам восточного партнерства, из которых 190 млн евро получит Украина. Также ЕС предоставил Украине оборудование, 100 комплектов средств индивидуальной защиты и 70 литров антисептической жидкости для Центра экстренной медицинской помощи в Донецкой области.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 09:00 13 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых – 93 с летальным исходом. При этом, 97 пациентов выздоровели.
- По состоянию на утро 13 апреля, общее количество зараженных в мире составило 1 850 220 человек, из которых 114 215 скончались и 430 455 выздоровели.
- Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на острове Харт в братской могиле, в гробах сколоченных из сосновых досок. Рабочие одеты в костюмы химзащиты.