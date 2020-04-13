ЕС выделит 4 млн евро украинским волонтерам для борьбы с коронавирусом

В целом Евросоюз выделит Украине 190 млн евро помощи

Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 млн евро на поддержку общественных инициатив, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Мы поддерживаем волонтеров. Для победы над COVID-19 необходимы усилия каждого. Тысячи волонтеров помогают уязвимым группам населения Украины. Они доставляют пищу пожилым людям, поддерживают учителей в онлайн-преподавании и борются с дезинформацией. ЕС предоставляет 4 миллиона евро в поддержку этих общественных инициатив", – заявил он.

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Напомним, в связи с пандемией коронавируса Евросоюз выделяет 962 млн евро на помощь странам восточного партнерства, из которых 190 млн евро получит Украина. Также ЕС предоставил Украине оборудование, 100 комплектов средств индивидуальной защиты и 70 литров антисептической жидкости для Центра экстренной медицинской помощи в Донецкой области.

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