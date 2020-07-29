Суд арестовал подозреваемого в убийстве бойца "Азова"

Апелляционный суд Запорожской области изменил меру пресечения подозреваемому в жестоком избиении бойца "Азова" Олега Черевко с залога на содержание под стражей .

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении. Первоначально псуд избрал меру пресечения в виде залога в 40 тысяч гривен.

Олег Черевко ("Смерть") пришел в "Азов" в начале 2018 года. До этого он служил в рядах ВСУ и Национальной гвардии Украины. Он защищал Широкино, воевал в Авдеевке. В 2016 году служил в зенитно-ракетном подразделении Национальной гвардии.

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Вечером 21 июля Черевко приехал в Запорожье на несколько дней в отпуск. Возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил Черевко по голове. От удара азовец упал, позже у него диагностировали перелом основания черепа. Нападавший с места происшествия скрылся.

Трое суток боец находился в коме, за его жизнь боролись медики. Спасти жизнь молодого человека не удалось, Черевко умер в больнице.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривала лишение свободы от пяти до восьми лет.

27 июля следственным управлением ГУНП в Запорожской области после того, как стало известно о смерти Черевко, подозреваемому была изменено подозрение на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В тот же день следователи по согласованию с прокуратурой обратились в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент фигуранту грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.