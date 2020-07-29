В Украину идут похолодание и дожди, – синоптик

В Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который немного ослабит летнюю жару: на севере страны в четверг, 30 июля, жара спадет до 25-28 градусов.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на западе Украины сохранится 24-28 градусов тепла, а вот на востоке и юге жара еще продлится до 31 июля-1 августа.

В центральной части страны ожидается высокая температура воздуха: до 29-33 градусов.

Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом вероятны 30 июля в западных областях Украины, частично на севере и в Харьковской области. Ближе к вечеру они придут к центральной части.

На остальной части страны сохранится сухая погода.

В Киеве дождь ожидается вечером 29 июля, а также местами завтра, 30 июля. В четверг в течение дня ожидается 26-28 градусов.

А вот 31 июля и 1 августа температура воздуха в столице составит 21-23 градуса, а 1 августа еще и ожидается дождь.

Как сообщает Укргидрометцентр, средняя месячная температура воздуха в августе ожидается 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градусов тепла, в горных районах 11-16 градусов тепла.

Кроме того, заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца, кроме южных и большинстве центральных областей.

Ранее курортный город Яремче (Ивано-Франковская область) засыпало градом.

Улицы Бердянска и Кириловки превратились в реки вследствие ливней, которые начались вечером 26 июля.

В Киеве в июне 2020 года было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, превысив на 3,5 градуса климатическую норму.