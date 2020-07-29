В аэропорту "Киев" открыли пункт тестирования на коронавирус

В аэропорту "Киев" имени Сикорского оборудовали специальный пункт для тестирования пассажиров на коронавирус. Анализ в основном делают пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", но тест может пройти любой пассажир.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что после прохождения теста, результаты исследованию поступят на электронную почту пассажира в течение 24 часов. Также результаты тестов лаборатория отправляет в Центр общественного здоровья.

При наличии отрицательного результата, с мобильного приложения "Дій вдома" пассажиру придет уведомление о снятии с резервации и прекращение действия 14-дневного контроля самоизоляции.

Тестирование происходит в общедоступной зоне около медпункта на первом этаже терминала А. Анализы проводят сотрудники клиники Verde Medical Clinic.

Стоимость тестирования составляет 1,7 тыс. гривен за одного человека, оплатить его можно на сайте клиники Verde Medical Clinic банковской картой или наличными.

Ранее сообщалось, что три аэропорта Украины предлагают провериться на COVID-19 прямо в терминале. В частности, пассажиры, прибывающие в Украину через аэропорты Харькова, Львова или киевский "Борисполь" могут провериться на коронавирус сразу по прибытии.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что, европейские страны будут готовы открыть свои границы для украинских граждан при условии, если в Украине две недели подряд будут фиксировать не более 480 инфицированных COVID-19 в сутки.