Три аэропорта Украины предлагают провериться на COVID-19 прямо в терминале

Пассажиры, прибывающие в Украину через аэропорты Харькова, Львова или киевский "Борисполь" могут провериться на коронавирус сразу по прибытии.

Если ПЦР-тест окажется негативным, прибывающим разрешается досрочно прервать самоизоляцию, уточняет пресс-служба ГП "Украэрорух".

Центры тестирования открылись во Львове – 16 июля, в Киеве – 17 июля, в Харькове – 18-го. Стоимость услуги и условия ее предоставления отличаются. Так, во Львове тест вместе с оформлением документов обещают провести всего за 15 минут. Стоит тестирование 1500 грн, плата принимается только через интернет-страницу лаборатории.

В "Борисполе" стоимость тестирования такая же, однако оплата возможна банковской картой. Время проведения процедуры – те же 10-15 минут, результаты выдаются в течение суток. Справку на английском языке лаборатория присылает на электронный адрес прибывшего в страну пассажира.

Тем, кто установил на смартфон приложение "Дій вдома", в случае негативного результата "Борисполь" пришлет сообщение о том, что режим самоизоляции можно отменить.

В аэропорту Харькова пассажиры, которые прибыли из стран "красной зоны", за тестирование должны будут заплатить дороже. Стоимость процедуры зависит от времени суток: днем, с 8.00 до 21.59 – 1800 грн., а поздно вечером и ночью – с 22.00 до 7.59 – 2 100 грн. Оплата принимается как банковской карточкой, так и наличными.

Ознакомиться с актуальной версией списка стран "красной зоны" можно на сайте Министерства здравоохранения.

По данным на 20 июля, за последние сутки в Украине выявлен 651 случай коронавируса.

Услугу тестирования на коронавирус предлагают все больше аэропортов. Пройти ПЦР-тест и получить свежую справку можно во Франкфурте, Вене, Стамбуле, исландском аэропорту "Кеблавик" и др.