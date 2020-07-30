Музей Марчука может быть создан за счет города, но картины должны быть переданы государству, – КГГА

В КГГА заявили, что музей художника Ивана Марчука может быть создан за городской счет, но картины должны быть переданы в Государственный музейный фонд.

"Город предложил выдающемуся художнику Ивану Марчуку создать его музей за городской счет", – сказал и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, эта инициатива появилась после того, как был введен мораторий на строительство в буферных зонах "Софии Киевской" и "Киево-Печерской Лавры". Фактически это стало запретом строительства частного дома, в котором, в том числе, должен был бы находиться и музей Марчука.

"Мультифункциональное многоэтажное здание с огромной парковкой, офисными помещениями и ресторанами не может быть построено на склонах Днепра. Кроме того, эта территория подпадает под буферную зону заповедника "София Киевская" и там запрещено любое новое строительство. Поэтому информация, что город отсудила у художника сумму в 6 млн грн некорректна. Участок, о котором идет речь, уже более 10 лет в аренде у частной структуры, и никакое строительство там так и не было начато", – пояснил Мондриевский.

Читайте также: Художнику Марчуку вернули все пропавшие картины

Департаменты коммунальной собственности и культуры КГГА разработали варианты размещения музея с учетом популярных туристических маршрутов.

Но в КГГА подчеркивают, что для реализации проекта "Музей Ивана Марчука" за средства города необходимо, чтобы картины были переданы Государственному музейному фонду Украины. Они будут храниться в одном из музеев Киева, а после создания персонального музея художника станут основой его коллекции.

Напомним, о строительстве здания для музея Марчука заговорили еще в 2012 году. Участок находится по адресу Трехсвятительская, 4-в – фактически на самой Владимирской горке, входящей в буферную зону "Софии Киевской". Здание должно было иметь 5-6 этажей. Музей мог занять три этажа, а остальные – апартаменты.

В 2005 году Виктор Ющенко обещал, что музей Марчука появится рядом с Андреевским спуском. В 2006 году был разработан проект, который так и не воплотился в жизнь. В 2008 году появился еще один проект, получивший премию World Architecture Community. Здание предлагалось встроить своеобразными ступенями в склон между Андреевским спуском и Михайловской площадью, однако проект так и остался не востребованным.

84-летний Иван Марчук – народный художник Украины, лауреат многочисленных наград и премий, в том числе и Шевченковской премии. В 2007 году был включен в список 100 выдающихся гениев современности британской газеты The Daily Telegraph. Он является автором около 5000 работ.