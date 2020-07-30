Крымские оккупанты давили на Руслана Сулейманова, обвиняя в похищении сына

Оккупанты в Крыму оказывали психологическое давление на политзаключенного Руслана Сулейманова, заявляя за день до похорон его погибшего сына Мусы, что он организовал похищение пропавшего ребенка.

Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, передает "Крымская солидарность".

"В субботу (25 июля – ред.) к нему пришло большое количество сотрудников правоохранительных органов, которые ему не представились, все были в гражданском. Они оказывали на него психологическое давление, требовали сказать где находится его сын, отрабатывали версию похищения – на тот момент неизвестно было что с ребенком", – рассказала Гемеджи.

По словам адвоката, силовики утверждали, что "версия с похищением была инициирована, в том числе, Русланом, для того, чтобы оказывать определенное воздействие на правоохранительные органы".

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"Недопустимо принимать подобные методы ни к кому, тем более к моему подзащитному Руслану Сулейманову, который признан политзаключенным правозащитным обществом Мемориал. Все это давление рассчитано на то, чтобы сформировать в обществе определенное мнение и оказать психологическое давление на самого Руслана", – заявила она.

Кроме того, Гемеджи рассказала, что в день похорон, 26 июля, она "пыталась добиться, чтобы он попрощался с сыном, чтобы поучаствовал в похоронах. После того, как это не удалось, приехала к его дому сообщить об этом его маме, его супруге".

26 июля, после двух дней поиска трехлетний сын крымского политзаключенного Руслана Сулейманова был найден мертвым. В управлении МВД России по Крыму заявили, что согласно результатам вскрытия Муса Сулейманов умер из-за утопления.

Как известно, погибший мальчик – сын арестованного ФСБ журналиста Руслана Сулейманова. Сулейманова задержали 27 марта 2019 года по делу организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В июне этого года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе, где у него обнаружили порок сердца.

Как мы уже сообщали раннее, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров усомнился в версии МВД РФ, отметив, что обстоятельства смерти "вызывают вопросы".