Чиновников ВСУ подозревают в растрате 37 млн гривен на строительстве полигона

Трех должностных лиц Вооруженных сил Украины подозревают в причастности к нанесению ущерба государству на 37 миллинов гривен. Их подозревают в растрате на строительстве военного полигона "Широкий лан".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Детективы разоблачили группу лиц в составе бывших должностных лиц ВСУ и бизнеса, которые совершили злоупотребление во время обустройства военного полигона в Николаевской области. Чиновники ВСУ в сговоре с представителями бизнеса организовали прием работ и услуг по обустройству полигона, но работы по факту не выполнили.

По данным бюро, среди фигурантов дела экс-начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, руководитель Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов ВСУ, начальник отдела технического надзора за строительством ВСУ. Также причастны к преступлению бенефициар и директор предприятия, выполняющего работы.

Действия всех фигурантов квалифицировали по ч.5 ст. 191 ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ведут расследование этого дела с ноября 2019 года.

Кстати, в 2017 году на полигоне "Широкий лан" началось строительство бригадного лагеря. На объект было выделено 370 млн грн.