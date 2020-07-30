В Николаеве маршрутка влетела в дерево, 9 человек пострадали

В Николаеве водитель автобуса "Рута" выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Девять пассажиров получили ранения разной степени тяжести и доставлены в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", проводится расследование. Водителю грозит либо штрафа, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 23 июля, на Днепропетровщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадали 15 человек, водитель автобуса скрылся с места происшествия. В автобусе находились 20 человек.

Также ранее в Днепре в ДТП с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок. На перекрестке столкнулись грузовик, загруженный песком, и микроавтобус, который перевозил ульи с пчелами.