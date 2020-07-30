Трое погибших. На Черниговщине парень подорвал гранату в компании на отдыхе

В селе Новый Быков в Бобровицком районе Черниговской области сегодня в 20:30 местный житель подорвал гранату.

Об этом у себя в Facebook написал глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"По предварительной информации, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", – написал чиновник.

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Как сообщает "Суспильне", ссылаясь на заявление пресс-секретаря полиции области Юлию Ковтун, когда произошел инцидент во дворе дома отдыхала компания. В результате взрыва погибли 3 человека – 58-летний и 43-летний мужчины, а также 48-летняя женщина. Еще один 43-летний мужчина госпитализирован.

С какой целью была подорвана граната – копам неизвестно. На месте работают следователи Национальной полиции.

Напомним, на железнодорожной станции "Граково", в Чугуевском районе Харьковской области, в ночь на 27 июля задержали мужчину, переносившего боевые гранаты в целофановом пакете.