Нес гранаты в пакете: на станции "Граково" задержали пассажира

На железнодорожной станции "Граково", в Чугуевском районе Харьковской области, в ночь на 27 июля задержали жителя Изюма, у которого изъяли три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области: "26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Граково" обнаружен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты".

Правонарушителем оказался житель города Изюм, 1975 года рождения.

"Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Напомним, недавно, в Киеве на Виноградаре в детской песочнице нашли осколочную гранату.