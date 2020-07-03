В парке Киева обнаружили "растяжку" с гранатой

В парке Киева обнаружили "растяжку" с гранатой

Фото: Скриншот

К счастью, граната оказалась небоевой.

В Киеве на территории Сырецкого парка дежурный наряд Муниципальной охраны обнаружил "растяжку" с небоевой гранатой.

Об этом сообщает Муниципальная охрана в Facebook.

"В случае детонирования такой "игрушки" испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией", – говорится в сообщении.

 Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Активисты призвали не повторять их действия на видео и, в случае обнаружения взрывоопасных предметов, – звонить в полицию.

Как ранее писал Фокус: