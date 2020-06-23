В Киеве нашли крупный арсенал оружия: автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты

В Киеве правоохранители задержали двух местных жителей по подозрению в хранении оружия и боеприпасов, а также изготовлении наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители изъяли пять автоматов, шесть пистолетов с глушителями, два пистолета-пулемета, 19 гранат с запалами к ним, 200 граммов тротила и около двух тысяч боеприпасов различного калибра.

В квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин, 1,5 кг прекурсора фенилнитропропена, а также оборудование и химические реактивы, предназначенные для изготовления психотропных веществ.

Задержанным сообщили о подозрении по ряду статей, связанных с незаконным хранением оружия и психотропных веществ.

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