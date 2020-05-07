Подростка вывели на улицу, там он стал ругаться и угрожать полиции

В среду, 6 мая, в Днепре 15-летний подросток открыл стрельбу по автомобилям и людям с балкона второго этажа жилого дома. Во время стрельбы он кричал "я – миллионер" и угрожал прохожим "вынести мозги".

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что он произвел около 9 выстрелов. Никто не пострадал.

На место стрельбы прибыли патрульные. Оказалось, что тинейджер находился в пьяном состоянии. Стрельбу он вел с травматического оружия. Подростка вывели на улицу, там он стал ругаться и угрожать полиции, пытался ударить правоохранителя и утверждал, что не понесет ответственность за свои действия.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает полиция Днепропетровской области, полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы. Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как ранее сообщал Фокус: