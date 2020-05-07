"Я – миллионер". В Днепре подросток с балкона открыл огонь по автомобилям и людям
2020-05-07 13:25:00
Подростка вывели на улицу, там он стал ругаться и угрожать полиции
В среду, 6 мая, в Днепре 15-летний подросток открыл стрельбу по автомобилям и людям с балкона второго этажа жилого дома. Во время стрельбы он кричал "я – миллионер" и угрожал прохожим "вынести мозги".
Об этом сообщает Информатор.
Отмечается, что он произвел около 9 выстрелов. Никто не пострадал.
На место стрельбы прибыли патрульные. Оказалось, что тинейджер находился в пьяном состоянии. Стрельбу он вел с травматического оружия. Подростка вывели на улицу, там он стал ругаться и угрожать полиции, пытался ударить правоохранителя и утверждал, что не понесет ответственность за свои действия.
Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает полиция Днепропетровской области, полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы. Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба.
- 26 января в Киеве произошла стрельба, в ходе которой пострадал мужчина. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, на территории Гидропарка. Огонь из травматического пистолета открыли трое мужчин.
- А в Одесской области мужчина стрелял из ружья по детям, шумевшим под окнами. К счастью, никто из детей не пострадал.