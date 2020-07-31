Боевики на Донбассе стреляли из подствольного гранатомета

В зоне проведения Операции объединенных сил 30 июля боевики дважды нарушили режим прекращения огня возле Орехово и неподалеку Новотошковского, в том числе осуществили выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по предназначению", – говорится в сообщении.

Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В Командовании Объединенных сил в очередной раз заявили, что если во время вражеского обстрела здоровью и жизни военнослужащих будет угроза, или будет угроза захвата территории, то украинские защитники готовы давать адекватный ответ действиям врага. В ответ же на вражеские провокации, украинские защитники не поддаются.

27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.