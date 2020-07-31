Статистика коронавируса в Украине на 31 июля: за сутки 1090 заболевших
За минувшие сутки 30 июля в Украине зафиксировано 1090 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 1197). Умерли 20 человек (сутками ранее было 23 человек), выздоровели 760. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Всего в Украине заболели 69 884 человека с начала эпидемии, летальных случаев – 1 693, выздоровели – 38 752.
Всего проведено 1029220 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 598 пациентов.
Напомним, сегодня, 31 июля, центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна утвердить четыре карантинные зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2736 случаев;
- Волынская область – 3783 случая;
- Днепропетровская область – 1402 случая;
- Донецкая область – 881 случай;
- Житомирская область – 1850 случаев;
- Закарпатская область – 5146 случаев;
- Запорожская область – 790 случаев;
- Ивано-Франковская область – 4557 случаев;
- Кировоградская область – 703 случая;
- Киев – 8241 случай;
- Киевская область – 3716 случаев;
- Львовская область – 9526 случаев;
- Луганская область – 126 случаев;
- Николаевская область – 590 случаев;
- Одесская область – 3214 случая;
- Полтавская область – 440 случаев;
- Ровенская область – 6024 случая;
- Сумская область – 485 случаев;
- Тернопольская область – 2976 случаев;
- Харьковская область – 3711 случаев;
- Херсонская область – 227 случаев;
- Хмельницкая область – 1138 случаев;
- Черновицкая область – 5875 случаев;
- Черкасская область – 924 случая;
- Черниговская область – 823 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.