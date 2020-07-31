Рост зарплат в 2–3 раза. Минздрав представил план развития службы неотложной помощи

Министр здравоохранения Степанов считает приоритетным направлением своей работы реформирования экстренной медицинской помощи. Об этом он рассказал на брифинге.

В Украине сейчас 25 региональных центров экстренной медицинской помощи. В системе работает 2954 бригады и около 40 000 человек. В прошлом году за помощью обратились 6,9 млн человек, из них 2 млн были госпитализированы.

В рамках плана реформирования экстренной медицинской помощи до 2023 года, МОЗ будет инициировать существенное увеличение заработной платы. Сейчас водитель "скорой" получает 3,8–4,2 тыс. грн в месяц, диспетчер – до 6 тыс. грн, врач – до 7 тыс. грн, фельдшер – 4–6 тыс. Министр хочет, чтобы уже в следующем году зарплата водителя составляла 10–12 тыс. грн, фельдшера – 13–16 тыс., врача – 20–22 тыс.

В рамках программы "Большая стройка" запланировано восстановление отделений неотложной медицинской помощи во всех районных больницах.

На сегодняшний день только 31% вызовов "скорой" выполняется в соответствии с установленными нормативами. По расчетам Минздрава, в 2021 году этот показатель составит не менее 60%, в 2022 году – 75%, в 2023 году – 85%. Для этого, в частности, будет введен экстерриториальный принципа работы скорой. Будет введены четыре категории вызовов: критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Разработают протоколы работы диспетчерской службы, будет решен вопрос маршрутизации.

Минздрав рассчитывает на увеличение в 2021 году финансирования экстренной медицинской помощи из государственного бюджета до 15,9 млрд грн. В текущем году предусмотрено 7,26 млрд грн, 1,26 млрд грн из которых были выделены этим летом дополнительно.

В текущем году предусмотрено 922 млн грн на обновление парка автомобилей "скорой" – планируется закупить около 400 автомобилей. В следующем году на обновление автопарка будут просить 1,6 млрд грн. Сейчас в стране срочного обновления требуют 1807 карет скорой помощи.

Напомним, минимальная зарплата врача должна начинаться с 20-25 тыс. грн. Об этом Степанов заявил в начале июля. Он отметил, что с сентября нынешнего года врачам повысят зарплату приблизительно на 3,5 тыс. грн, но этого недостаточно.

В конце апреля медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района выходил на акцию протеста из-за низких зарплат в условиях коронавируса. Медсестры получили 4-5 тыс. грн, младшие сестры – 3-4 тыс. грн, врачи - от 6 до 9 тыс. грн за апрель. В целом зарплата медиков этой больницы якобы сократилась на 30-40%, в сравнении с докоронавирусным периодом.

Аналитики из YouControl, ссылаясь на данные Госстата, также писали, что с 2017 до 2019 года долги по зарплате увеличились на 662 млн грн, или на 25%. На конец прошлого года они составляли 2,55 млрд грн.

А по состоянию на май 2020 года общая сумма долгов выросла еще на 300 тыс. грн. При этом своего пика долги достигли в марте и за время карантина немного снизились – с 2,93 млрд до 2,85 млрд грн.