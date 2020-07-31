Киев попал в зеленую зону карантина. Об этом заявил Министр охраны здоровья Максим Степанов на брифинге по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Зоны карантина на 31.06 выглядят так:

Ранее Фокус писал, какие условия ждут каждую из зон.

Желтая зона – это "буферная зона", которая как предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Зеленая зона - будет обязательным выполнение всех правил карантина, установленных ранее, а именно: масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

Оранжевая зона – все запреты, действительные для "желтой" зоны. Кроме того, будет запрещена работа турбаз, кроме отелей. Как только район переходит в оранжевую зону, тут же закрываются спортзалы, детские лагеря, отменяется плановая госпитализация больных.

Красная зона – это самая критическая, в которой закрывается все. Как было во время карантина в марте-апреле.

Напомним, ранее стало известно, по каким критериям будет происходить деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.