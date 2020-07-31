Все по зонам. Опубликована карта "опасных" регионов и городов Украины

По результатам сегодняшнего заседания Госкомиссии по "Техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям" три региона Украины по уровню распространения COVID-19 отнесли к "опасной зоне".

Один из "красных" регионов – это город Луцк, второй – город Тернополь, третья красная зона – это Кицманский район Черновицкой области, сообщается в Facebook МОЗ Украины.

В "оранжевую зону" комиссия отнесла 10 регионов: четыре – во Львовской, и по два в Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В "желтую зону" попали 40 регионов.

Интерактивную карту, на которую ссылается министерство опубликовал "Центр общественного здоровья МОЗ Украины":

Как мы уже сообщали ранее, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на зоны по уровню распространения коронавируса с "цветовой" маркировкой.

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Это разделение начнет действовать в понедельник, 3 августа, сообщил на брифинге министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает "Громадське". Государственная комиссия каждую пятницу будет обновлять разделение Украины на зоны, а изменения будут действовать с понедельника каждой следующей недели, сообщает издание.

Сейчас в "оранжевую" зону вошли Ивано-Франковск, Львов и Бережаны Тернопольской области, а также: Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тисьменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области и Бучацкий район Тернопольской области.

В "желтую" зону попали города: Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яречме, а также многие районы в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Вся остальная территория Украины, в том числе и Киев, попала в "зеленую" зону. Ранее "Фокус" уже писал о том, какие условия ждут каждую из зон. Также стало известно, по каким критериям роисходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.