Кравчук пообщался с российской пропагандисткой Скабеевой

Первый Президент Украины Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке – ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой.

Первый президент Украины спорил со Скабеевой о том, кто начал войну на Донбассе. По словам Кравчука, в вопросе Донбасса должно быть "движение на встречу друг другу".

Скабеева была недовольна тем, что боевиков украинская сторона называет террористами. При этом российская журналистка, опираясь на Минские соглашения, признала, что Донбасс – это Украина и заверила, что так же думает и Путин.

"Слушайте своего президента", – сказал Кравчук Скабеевой.

Кроме этого, он рассказывал о своей миссии в Трехсторонней контактной группе, а также о диалоге с боевиками и прекращении огня на Донбассе и пригласил Скабееву в Киев.

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе.