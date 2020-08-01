Статистика коронавируса в Украине на 1 августа: за сутки 1172 заболевших

По состоянию на 1 августа в Украине зафиксировано 1172 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это один из максимальных показателей суточного прироста в стране с начала эпидемии (абсолютный максимум был зафиксирован 30 июля – 1197 новых случаев в сутки).

Общее количество подтвержденных случаев достигло 71 056, из них 1709 скончались (+16 за сутки), 39 308 пациентов выздоровели (+556). Таким образом, продолжают болеть 30 039 человек.

За последние сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

В Херсонской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 9671 заболевших (+145 за сутки);

– Киев – 8342 (101);

– Ровенская – 6111 (87);

– Черновицкая – 5964 (89);

– Закарпатская – 5210 (64);

– Ивано-Франковская – 4680 (123);

– Волынская – 3828 (45);

– Киевская – 3787 (71);

– Харьковская – 3786 (75);

– Одесская – 3315 (101);

– Тернопольская – 3035 (59);

– Винницкая – 2766 (30);

– Житомирская – 1896 (46);

– Днепропетровская – 1413 (11);

– Хмельницкая – 1163 (25);

– Черкасская – 942 (18);

– Донецкая – 889 (8);

– Черниговская – 843 (20);

– Запорожская – 800 (10);

– Кировоградская – 704 (1);

– Николаевская – 602 (12);

– Сумская – 509 (24);

– Полтавская – 446 (6);

– Херсонская – 227 (0);

– Луганская – 127 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

По состоянию на 31 июля в Украине было зафиксировано 1090 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 1197). Умерли 20 человек (сутками ранее было 23 человек).