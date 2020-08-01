Статистика коронавируса в Украине на 1 августа: за сутки 1172 заболевших
По состоянию на 1 августа в Украине зафиксировано 1172 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Это один из максимальных показателей суточного прироста в стране с начала эпидемии (абсолютный максимум был зафиксирован 30 июля – 1197 новых случаев в сутки).
Общее количество подтвержденных случаев достигло 71 056, из них 1709 скончались (+16 за сутки), 39 308 пациентов выздоровели (+556). Таким образом, продолжают болеть 30 039 человек.
За последние сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях.
В Херсонской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 9671 заболевших (+145 за сутки);
– Киев – 8342 (101);
– Ровенская – 6111 (87);
– Черновицкая – 5964 (89);
– Закарпатская – 5210 (64);
– Ивано-Франковская – 4680 (123);
– Волынская – 3828 (45);
– Киевская – 3787 (71);
– Харьковская – 3786 (75);
– Одесская – 3315 (101);
– Тернопольская – 3035 (59);
– Винницкая – 2766 (30);
– Житомирская – 1896 (46);
– Днепропетровская – 1413 (11);
– Хмельницкая – 1163 (25);
– Черкасская – 942 (18);
– Донецкая – 889 (8);
– Черниговская – 843 (20);
– Запорожская – 800 (10);
– Кировоградская – 704 (1);
– Николаевская – 602 (12);
– Сумская – 509 (24);
– Полтавская – 446 (6);
– Херсонская – 227 (0);
– Луганская – 127 (1).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
По состоянию на 31 июля в Украине было зафиксировано 1090 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 1197). Умерли 20 человек (сутками ранее было 23 человек).