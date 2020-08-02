Права не давали. Минздрав заявил, что местные власти не могут ослаблять карантин

В Украине местные власти могут лишь усиливать карантин, но не ослаблять его. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, правительство устанавливает общие условия в постановлении, а на местах могут решать усиливать их или нет.

"Уже на территории области или региона они (местные власти — ред.) могут лишь усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин", – сказал Степанов.

Заявление главы ведомства было сделано на фоне ситуации в Тернополе и Луцке. Оба города попали в "красную зону" из-за широкого распространения коронавируса, но местные власти усиливать карантинные ограничения отказались. Также отменила сообщение с городами и Укрзализныця.

Уже с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптационного карантина. Они разделяют страну на разные зоны, исходя из уровней опасности распространения коронавируса.

В этом списке "красная зона" означает наихудшие показатели. В нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Каждые 5 дней государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям собирается обновлять данные и пересматривать зоны для разных регионов.

При этом, Киев был включен в "зеленую зону". Несколько дней спустя Киев вышел в лидеры по распространению коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице было зафиксировано 110 новых случаев COVID-19.