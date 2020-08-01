В Луцке отказываются усиливать карантин, хотя город введен в "красную зону"

Власти Луцка не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что город отнесен к "красной" зоне по распространению коронавируса.

Об этом написал советник городского головы Луцка Игорь Полищук в Facebook.

"Государственной комиссией ТЭБ и ЧС (орган c не совсем понятным правовым статусом) без каких-либо особых причин отнес наш город Луцк с 3 августа к "красному" уровню эпидемической опасности", – написал он.

По словам чиновника, "истинные мотивы такого решения не понятны", потому что в последнее время по статистике заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

"Красный" уровень означает, что должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы и др, что в свою очередь приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города и еще большим недопоступлениям в городской бюджет и приведет к огромным неудобствам и проблемам для десятков тысяч жителей города", – заявил он.

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Полищук добавил, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений касательно остановки транспорта или закрытия любых заведений в связи с "вышеуказанным непонятным решением".

"Если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", – написал он.

По состоянию на 1 августа в Луцке всего подтвердили более 900 случаев коронавируса.

Отметим, 31 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.

Вся остальная территория Украины, в том числе и Киев, попала в "зеленую" зону. Ранее "Фокус" уже писал о том, какие условия ждут каждую из зон. Также стало известно, по каким критериям роисходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.

Также сообщалось, что с 3 августа в связи с усилением карантинных мер АО "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.