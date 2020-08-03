Статистика коронавируса в Украине на 3 августа: количество новых случаев снизилось
По состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Общее количество подтвержденных случаев достигло 73 158, из них 1 738 скончались (+13 за сутки), 39 876 пациентов выздоровели (+333). Таким образом, продолжают болеть 31 544 человек.
С момента начала пандемии больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской области, Киеве, Ровенской области и Черновицкой области.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 9 921 заболевших (+138 за сутки);
– Киев – 8 554 (102);
– Ровенская – 6 270 (75);
– Черновицкая – 6 143 (82);
– Закарпатская – 5 318 (51);
– Ивано-Франковская – 4 914 (119);
– Волынская – 3 949 (61);
– Харьковская – 3 950 (88);
– Киевская – 3 845 (22);
– Одесская – 3 482 (68);
– Тернопольская – 3 113 (27);
– Винницкая – 2 815 (25);
– Житомирская – 1 948 (27);
– Днепропетровская – 1 438 (17);
– Хмельницкая – 1 189 (9);
– Черкасская – 954 (5);
– Донецкая – 898 (-);
– Черниговская – 900 (17);
– Запорожская – 846 (23);
– Кировоградская – 711 (1);
– Николаевская – 642 (21);
– Сумская – 541 (12);
– Полтавская – 459 (-);
– Херсонская – 230 (-);
– Луганская – 128 (-).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 2 августа в Украине зафиксировано 1 112 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1 725 скончались (+16 за сутки), 39 543 пациентов выздоровели (+235).