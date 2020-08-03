Руслан Стефанчук о референдуме о статусе ОРДЛО: можно проводить, если понадобится

Если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится, сказал в интервью Фокусу первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Статья 73 Конституции Украины гласит, что вопрос об изменении территории страны может выноситься на референдум. Но Стефанчук не считает, что законопроект противоречит Конституции. По его мнению, Основной закон говорит только о возможности расширения территории страны.

"Когда мы готовили проект закона, то понимали, что могут быть разные трактовки, и не забывали, в какое время живем. Поэтому изменения территорий мы трактуем исключительно на расширение. Предохранителей в документе достаточно", – пояснил он. При этом депутат подчеркнул, что об отделении территорий речь идти не может.

В тоже время Стефанчук признает, что при подготовке проекта ко второму чтению депутаты могут вносить поправки, и он не может поручиться, что никто не захочет заложить в закон мину замедленного действия.

К тому же в вопросе статуса ОРДЛО нет единства в парламенте. "Но не исключено, что инструментом референдума захотят воспользоваться либо Россия, либо пророссийские силы в Украине. Мы помним "Брекзит" в Великобритании", – пояснил Стефанчук.

По его словам, чтобы не было манипуляций с формулировкой вопросов, в законопроекте предусмотрели процедуру обращения в Конституционный суд. "Если кому-то кажется, что такой защиты недостаточно, готовы выслушать замечания и предложения, в том числе Венецианской комиссии". – добавил нардеп.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Автором проекта является президент Владимир Зеленский. Он определил законопроект как неотложный.